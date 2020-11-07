Altan Tan'dan 'Demirtaş' iddiası: Topbaş, Gökçek gibi...

Haber Global ekranlarındaki '40' isimli programa konuk olan HDP Eski Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’dan ilginç açıklamalar geldi.

Tan, tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile ilgili, “Selahattin Demirtaş’ın üzerini kim çizdi” sorusuna, “Buna cevap vermesi gereken kişi Sayın Selahattin Demirtaş’ın kendisidir. Niye? Benim onun adına bir şeyler söylemem siyaseten doğru değil. Ama bir şeyler anlatayım: Türkiye aynı dönemlerde, yani Sayın Selahattin Demirtaş’ın istifa ettiği dönemlerde peş peşe belli istifalar yaşadı. Mesela İBB Başkanı Sayın Kadir Topbaş istifa etti, Melih Gökçek istifa etti, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı istifa etti, ederken de hüngür hüngür ağladı. Ben Sayın Demirtaş’ın da istifasını bu şekilde yorumladım. Ama kendisi bu işin esasıyla ilgili bir şey söylemediği müddetçe, ondan ilerisini söylemek bize düşmez. Doğru bir şey değil” diyerek yanıt verdi.

Tan'ın programda, Demirtaş hakkında, “Sayın Demirtaş istifa ettikten sonra partideki en yakın arkadaşların şoförü ve danışmanının da görevlerine son verildi. Bunları da açıklamak kendine düşer, veyahut da açıklamaz. Benim kendi yorumum bunu isteyerek yapmadığı” ifadelerini kullanması dikkat çekti.