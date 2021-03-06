Altan Karındaş Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi

Altan Karındaş Covid-19 sebebiyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Marmaris’te özel bir hastanede tedavi gören Karındaş şikayetlerinin artması üzerine Muğla Sıtkı Koçman Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmişti

92 yaşındaki sinema, tiyatro, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı 1950'lerden beri bir sürü filmde rol almıştı.

En çok bilinen filmleri arasında Halıcı Kız (1953), Yolpalas Cinayeti (1955), Kalbimin Şarkısı (1956), Ölmüş Bir Kadının Evrakı Metrukesi (1956), Anası Gibi (1957), Kahpenin Aşkı (1957), Ölürüm de Ayrılamam (1959) geliyor. Kendisi ayrıca 1966 yılında Arena Tiyatrosu'nda Cüneyt Gökçer yönetiminde Çay ve Sempati adlı oyunda Zeki Müren ile başrolü paylaşmıştı.

Karındaş seslendirme alanındaysa The Muppet Show'daki "Bayan Piggy"nin Türkçe sesi olarak biliniyor.