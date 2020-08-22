Alsancak'ta sergilenen Atatürk'ün vagonu TCDD tarafından kaldırıldı

Atatürk’ün 1926’dan 1937’ye kadar yurtiçi gezilerinde kullandığı Alsancak Garı önündeki açık alanda sergilenen “Beyaz Vagon” TCDD tarafından gece yarısı kaldırıldı.

TCDD, kötü hava koşullarından etkilenmemesi için vagonun gar içine alındığını duyurdu.

Cumhuriyet'ten Mehmet İnmez'in haberine göre, TCDD ekipleri 45 ton ağırlığındaki vagonu vinçlerle kaldırdı. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, vagona Konak Meydanı’nda sergilemek üzere talip olduklarını söyledi.