Alpaslan Savaş: İşten çıkarma yasağının arkasındaki niyet başka

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yaptığı açıklamada 'işten çıkarma yasağının' 30 Haziran'a kadar uzatıldığını duyurmuştu. Karar bugün resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Bir yıldan fazla süredir devam eden uygulama işçilerin lehine gibi görünse de pratikte çok farklı sonuçlara neden oluyor.

TKP MK üyesi ve soL yazarı Alpaslan Savaş Erdoğan'ın açıklamalarına sosyal medyadan tepki gösterdi.

Savaş yaptığı açıklamada bunun işten çıkarma yasağı değil, ücretsiz izin uygulamasının uzatılması anlamına geldiğini söyledi. Savaş'a göre iktidar bu uygulamayı kalıcı hale getirmek istiyor.

Pandemiden önce ücretsiz izin ancak işçinin isteği doğrultusunda uygulanabilirken, yapılan değişiklikle pandemi sürecinde işçinin rızasına bakılmaksızın uygulanmaya başlandı.