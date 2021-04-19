Almanya'ya kaçan AKP'liler hakkında Berlin'de soruşturma

Malatya'da ortaya çıkan, ardından Elazığ ve Ordu'ya sıçrayan gri pasaportla yurtdışına insan kaçırma skandalı uluslararası krize dönüşüyor.

Sözcü'den Ali Gülen'in haberine göre Almanya, Türkiye'de hizmete mahsus olarak konsolosluk görevlileri, resmi görevliler ile milli sporculara verilen ve vizesiz seyahati sağlayan gri pasaport olayıyla ilgili soruşturma başlattı.

Türkiye'den kısa süre içerisinde hakkı olmayanlara nasıl gri pasaport verildiğine ilişkin Dışişleri aracılığıyla detaylı bir açıklama isteneceği öğrenildi. Uluslararası hukukun kamu eliyle ihlal edildiği sonucuna varılırsa, Türkiye kaynaklı bütün pasaportlar şüpheli duruma düşecek.

4 ayrı suçlama

43 kişinin Malatya'dan Almanya'ya kaçırılmasında kilit rol oynayan Ersin Kilit ve şirketi Mega Kilit GmbH hakkında da Hannover Başsavcılığı soruşturma başlattı. Kilit'e sahte evrak düzenlemek, evrakta sahtecilik, yabancılar kanununu ihlal ve uluslararası insan ticareti suçlamaları yöneltildi. Aşağı Saksonya ve Bavyera Eyaleti'nde de konu meclis gündemine taşındı. Kilit'in sadece Yeşilyurt Belediyesi ile değil, başka belediyelerle de işbirliği yaptığı, bunun için Hannover Belediye Başkanı Belit Onay ile görüştürme sözü verdiği ancak Onay'ın bundan herhangi bir bilgisinin olmadığı öğrenildi.

Türkiye'den kaçırılanlar inşaat ve otomat sektörlerine dağıldı

İnşaat, otomatçılık ve gastronomi ile uğraşan Ersin Kilit'in bütün bu kaçakçılık işlemlerinde merkez olup olmadığı araştırılıyor. Türkiye'den son dönemde getirilenlerin çoğunun Mega Kilit GmbH'nın sahipleri gibi Bingöllü olduğu, bunların inşaat işlerinde ve kumarhanelerde çalıştırıldığı öğrenildi. Bu kişilerin, özellikle inşaatların taşeron işlerini üstlenen Bingöl, Elazığ, Muş kökenliler tarafından kaçak olarak çalıştırıldığı öne sürülüyor.

Türkiye'den kaçırılan kişilerin tek bir şehirde tutulmadığı; Hannover, Wiesbeden, Frankfurt, Münih, Köln, Mannheim, Düsseldorf, Hamburg, Berlin gibi kentlerde inşaat işlerinde çalıştırıldığı belirlendi. Ersin Kilit'in, amcasının oğullarının şirketindeki mührü alarak izinsiz kullandığını ve bu şekilde davetiye çıkardığı da öne sürülüyor.