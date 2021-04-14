Almanya’ya gönderdiği 43 kişiyi 'kaybeden' Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı görevden alındı

Malatya'da AKP'li Yeşilyurt Belediyesi tarafından "Çevreye Duyarlı Bireyler Yetiştirmek" projesi kapsamında Eylül 2020'de Almanya'ya gönderilen 45 kişiden 43'ünün aylardır ülkeye geri dönmedikleri ortaya çıkmıştı.

AKP'li Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Almanya'ya düzenlenen gezi ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında geziye katılan Başkan yardımcılarından Bekir Karakuş'un görevden alındığını açıkladı.

Yeşilyurt Belediyesi'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Son günlerde kamuoyunda Belediyemiz ile ilgili paylaşılan iddialar çerçevesinde 4 Şubat 2020 tarihli Meclis kararı ile gerçekleştirilen gezi programıyla ilgili iç soruşturma başlatılmış olup, soruşturmanın salahiyeti için soruşturmada ismi geçen Belediye Başkan Yardımcısı görevden alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba da konuyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi vermiş ve "Lamı cimi yok, bunun adı insan kaçakçılığıdır" demişti.