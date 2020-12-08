'Almanya'nın yaptırımları engellemesi giderek zorlaşıyor'

Alman gazete Frankfurter Allgemeine Zeitung, Pazartesi günü gerçekleştirilen AB dışişleri toplantısı sonrasında Türkiye'ye yaptırımları engellemenin Alman hükümeti için giderek zorlaştığı değerlendirmesinde bulundu.

DW Türkçe'nin aktardığına göre, gazete Fransa ve Yunanistan'ın Türkiye'ye yönelik yaptırım taleplerine dikkat çekerek Türkiye'nin Doğu Akdeniz gerilimi ve yargı reformları gibi alanlarda "hiçbir şey yapmadığını" savundu.

Yorumda, "Alman hükümetinin, Fransa ve Yunanistan'ın talep ettiği yaptırımları engellemesi giderek zorlaşıyor. Tüm güvencelere rağmen Doğu Akdeniz'deki gerilimi yatıştırmak ya da ülkede yargıya güveni yeniden tesis edecek reformları yürürlüğe sokmak için Türkiye hiçbir şey yapmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tutmadığı o kadar söz verdi ki sonunda testi kırılma noktasına geldi. AB inandırıcılığını koruyabilmek için yaptırımlardan kaçınamayacaktır" ifadelerine yer verildi.

Almanya'nın Dışişleri Bakanı Heiko Maas, dün toplantının ardından yaptığı açıklamada, Almanya'nın Doğu Akdeniz'de uzlaşı için elinden gelen her şeyi yaptığını ama bu girişimlerin başarıya ulaşamadığını belirtmişti.