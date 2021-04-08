Almanya'nın Bavyera eyaleti Rus aşısı için müzakere ediyor

Almanya'nın Bavyera Eyaleti Rus Sputnik V aşısı için bir ön sözleşme müzakere ediyor. Eyalet lideri Markus Söder Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Rus Covid-19 aşısı Sputnik V'den 2,5 milyon doz almak için bir ilk adımların atıldığını ve bir ön sözleşmenin müzakere aşamasında olduğunu duyurdu.

Söder "Sputnik Avrupa'da onaylanırsa, o zaman Bavyera eyaleti önümüzdeki aylarda 2,5 milyon ek aşı alacaktır" dedi ancak Sputnik V'in henüz Avrupa İlaç Ajansı tarafından onaylanmadan müzakere ediliyor olması tartışma yaratabilir.

Euronews'ın haberine göre siyasi olarak Angela Merkel'in kampında olan ve bizzat Merkel sonrası dönemde Şansölye olma olasılığı bulunan Söder, kendi eyaletinin seçilmiş yöneticisi olarak bu türde kararlar almaya yetkili ancak bu duruma ilişkin Merkel'in yaklaşımı şimdilik bilinmiyor. Merkel de geçtiğimiz günlerde Rus aşısının bir seçenek olduğunu söylemişti.

Anlaşma olursa Bavyera'da üretilecek

Eğer anlaşma olursa Rusya aşıyı Bavyera Eyaleti'nde yer alan ve başka Rus ilaçları da üreten R-Pharm şirketinde üretecek. Söder şimdiye kadar yayınlanmış çalışmalara atıfta bulunarak aşının son derece güvenli olduğuna kani olduklarını söyledi.

Almanya'nın en büyük eyaleti ve aynı zamanda en zengin bölgelerinden biri olan Bavyera Sputnik V ile ilgili bir girişimde bulunan aynı zamanda Avrupalı ilk yerel yönetim oldu.