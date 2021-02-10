Almanya’dan Zekeriya Öz’e 145 ülkede geçerli pasaport

Cemaat firarilerinden Zekeriya Öz'e ilişkin yeni bir iddia gündeme geldi.

Sözcü'den Ali Gülen'in haberinde, Almanya tarafından 'FETÖ' firarisi eski savcı Zekeriya Öz'e 145 ülkede geçerli olan 'ilticacı pasaportu' verildiği belirtildi.

Haberde, Zekeriya Öz'ün bir süre önce Almanya'dan Dubai'ye gidip döndüğü, ardından da Almanya'da farklı bir kente yerleştiği ifade edildi.

Almanya'nın, Cenevre Sözleşmesi'nin 28. maddesi uyarınca düzenlediği pasaport, 145 ülkede geçerli. Ancak bu pasaport Birleşik Arap Emirlikleri ile Dubai'de geçmiyor. Öz'ün buralara 10 yıllık olan Türk pasaportu ile gidip geldiği ya da özel vize aldığı sanılıyor.

En son Mannheim meydanında gözü morartılan ve Lale Restoran'da görülen Zekeriya Öz'ün o günden beri sürekli yer değiştirdiği belirtiliyor.