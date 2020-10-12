Almanya'dan Türkiye'ye Navtex uyarısı

Ankara'nın Oruç Reis gemisinin Akdeniz'de sismik araştırma faaliyetleri yürüteceğini duyuran yeni bir Navtex ilan etmesinin ertesi günü, Alman hükümeti sözcüsü konuyla ilgili Reuters'e açıklama yaptı.

Sözcü, "Türkiye açısından tartışmalı bölgede tekrar aramalara başlamak akılsızca bir hareket olur" dedi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in bugün Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'le yapacağı telefon görüşmesinde Türkiye'nin Oruç Reis sismik araştırma gemisini tekrar Doğu Akdeniz'e göndermesini ele alacağı belirtildi.

AB liderleri son zirvede Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de enerji kaynakları arama faaliyetlerini durdurmaması halinde yeni yaptırımlarla karşılaşacağına dair uyarmıştı.