Almanya'dan Türkiye'ye 16 yılda 1,5 milyar avroluk donanma ihracatı

Almanya Türkiye’ye 2004 yılından bu yana 1,5 milyar euro değerinde savaş gemisi ya da savaş gemisi parçası ihraç etti.

DW Türkçe'de yer alan habere göre, Alman hükümeti, Sol Parti Milletvekili Sevim Dağdelen'in soru önergesine verdiği yanıtta bu açıklamayı yaptı. Alman Ekonomi Bakanlığı'nın açıkladığı yeni rakamlar Federal İstatistik Dairesi'nin kaydettiği verilere dayanıyor.

Berlin halihazırda Alman silah şirketlerinin sadece Suriye savaşında kullanılabilecek silah ve teçhizat satışı yapmasını engelliyor. "Denizcilik alanında" yapılan silah satışlarına ise izin vermeye devam ediyor.

Yunanistan ihracatın durdurulmasını talep ediyor

Yunanistan hükümeti geçen haftalarda Almanya'ya Türkiye'ye savaş gemilerinde kullanılabilecek teçhizat ihracatını durdurması talebini yinelemişti. Durdurulması istenen projeler arasında ThyssenKrupp Marine Systems'in önemli katılımıyla devam eden altı denizaltının montajı da bulunuyor.

Türkiye'nin Milli Denizaltı Projesi (MİLDEN) kapsamında yerli donanımla inşa etmek üzere Almanya'dan aldığı altı adet 214 sınıfı denizaltıdan ilki olan TCG Piri Reis'in bu yıl denize indirilmesi öngörülüyor. Alman hükümeti denizaltıların inşasında kullanılacak parçaların ihracatına 2009 yılında onay vermiş ve ihracata 2,49 milyar avroluk Hermes garantisiyle kefil olmuştu.