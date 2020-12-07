Almanya'dan Türkiye açıklaması: Ne yazık ki başarılı olamadık

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları toplantısının ardından yaptığı açıklamada Türkiye, Yunanistan ve Kıbrıs arasındaki uzlaşma çabalarının başarısız olduğunu belirtti.

Maas ülkesinin AB'nin Türkiye ile diyaloğu sürdürmesinden yana olduğunu belirttiği açıklamasında "Avrupa Birliği içinde özellikle Kıbrıs bakımından çok çok uzun zamandır tartışılanlar üzerinden bir tepki vermekle ilgileniyoruz" dedi.

"Prensipte Almanya Avrupa Birliği'nin Türkiye ile diyaloğu sürdürmesi görüşünde" diyen Maas, son gelişmelerle birlikte hayal kırıklığına uğradıklarını kaydetti.

Maas "Almanya son haftalarda Türkiye, Yunanistan ve Kıbrıs arasında uzlaşma sağlanması için çok çaba sarf etti. Ne yazık ki bu başarılı olmadı" diye konuştu.

Brüksel'deki toplantının ardından yaptığı açıklamada AB Dış İlişkiler Temsilcisi Josep Borrell de benzer bir açıklama yaparak durumun son haftalarda "daha da kötüleştiğini", Türkiye'nin tutumunda büyük bir değişikliği kimsenin görmediğini kaydetti.

Borrell AB dışişleri bakanların bugünkü değerlendirmelerle ilgili liderlerine bilgi vereceğini ve perşembe-cuma düzenlenecek zirvede Türkiye ile ilişkiler konusunda karar verileceğini söyledi.