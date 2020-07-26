Almanya'dan tatil dönüşü yapan yurttaşlarına zorunlu test

Alman Sağlık Bakanı Jens Spahn, Deutschlandfunk adlı bir radyo kanalına hükümetlerinin salgın önlemleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Spahn, salgının yaygınlaşmasında son iki ayın en yüksek sayılarına ulaşıldığını ve bunun dünyanın yüksek riskli görülen ülkelerinden dönüş yapan tatilcilerle ilgili olduğunu düşündüklerini söyledi.

Herhangi bir yurttaşlarını test yapmaya zorlayacak yasal zeminin olup olmadığını kontrol ettiklerini belirten Spahn, bunun insan hakları açısından değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

ABD, Brezilya ve Türkiye listede

Cuma günü Spahn ve 16 eyaletin sağlık bakanı, tatil dönüşçülerine ücretsiz test yaptırma olanağının sorumlu kurumlarca sağlanması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Konuyla ilgili yabancı basında yer alan haberlerde ABD, Brezilya ve Türkiye yüksek riskli ülkeler arasında sıralanıyor. Bu ülkelerden tatil dönüşü yapanlara zorunlu test uygulanabileceği, diğer ülkelerden dönenlereyse 3 gün içinde test yaptırma olanağı verileceği söyleniyor.

Test sonucu negatif çıkan tatilciler karantinaya alınmayacak ama aksi durumda 14 gün zorunlu karantina uygulamasına tabi olacaklar.