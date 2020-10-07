Almanya'dan Rusya'ya 'Navalnıy' tehdidi

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Rus muhalefet lideri Aleksey Navalnıy'ın zehirlenmesi nedeniyle Moskova'yı yaptırımla tehdit etti.

Mecliste konuşan Maas, "Rusya'nın bir açıklama yapmaması durumunda sorumlulara dönük hedefli ve orantılı yaptırımlar kaçınılmaz olur. Rusya olayı bu seviyeye taşımazsa iyi eder" dedi.

Moskova'nın Navalnıy'ın nasıl zehirlenmiş olabileceğine ilişkin "açıklama" yapmamış olmasını eleştiren Maas, "İşlenen suçu kendisi çözmesi Rusya'nın çıkarına olur" dedi.

Kimyasal silahların geliştirilmesi, üretilmesi ve elde bulundurulmasının uluslararası hukukun "açık bir ihlali" olduğunu söyleyen Maas, "Kimyasal maddenin kullanılması insan haklarının ciddi bir ihlali, bunun kesinlikle sonuçsuz kalmaması gerektiğini düşünüyoruz. Bu nedenle önümüzdeki günlerde Avrupa Birliği ve Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'ndeki ortaklarımızla bu konuda koordineli çalışacağız" dedi.