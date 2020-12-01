Almanya'dan 'Osman Kavala'yı serbest bırakın' çağrısı

Almanya'nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Michael Roth, Almanya'nın dönem başkanı olduğu Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nde Alman hükümetinin temsilcisi olarak yaptığı açıklamada, Türkiye'ye Osman Kavala'yı serbest bırakması çağrısı yaptı.

DW Türkçe'nin haberine göre, açıklamasında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bir yıl önce aldığı Kavala kararına dikkat çeken Roth, Türkiye'nin AİHM'in Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden doğan yükümlülüklerini siyasi sebeplerle yerine getirmediğini söyledi.

AİHM kararının kesinleşmiş olduğunu belirten Roth, açıklamasında "Türkiye'ye AİHS'ye uyma ve Osman Kavala'yı artık serbest bırakma çağrısı yapıyorum" ifadesini kullandı.