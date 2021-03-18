Almanya'dan HDP açıklaması: Parti kapatmak demokraside son çaredir

Almanya Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada Türkiye'de HDP'nin kapatılması için dava açılması üzerine "Bir siyasi partinin yasaklanması, ancak bir demokraside en son çare olabilir" açıklamasında bulundu.

"HDP davası orantılılık konusunda ciddi şüpheler uyandırıyor" diyen Almanya Dışişleri şöyle dedi:

"Günün sonunda, demokratik karar alma süreçleri, tüm vatandaşların görüş ve çıkarlarının meşru temsilini gerektirir. Canlı bir muhalefet bunun ayrılmaz bir parçasıdır. Bu nedenle bu konuda atılan diğer adımları çok yakından izliyor olacağız."

'HDP, PKK'yle arasına mesafe koysun'

Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun vekilliğinin düşürülmesi konusuna da değinen Almanya Dışişleri, "çok sayıda milletvekili ve HDP üyesi aleyhindeki cezai yargılamalar da aynı şekilde Türkiye'de hukukun üstünlüğünü sorgulatan bir gelişmenin parçası" dedi.

Açıklamada Almanya'nın "Türkiye'yi Avrupa Konseyi üyesi ve AB adayı olarak desteklemeyi taahhüt ettiği en katı demokratik ve hukukun üstünlüğü standartlarına uymaya" çağırdığı söylenirken "HDP'yi AB'de de terör örgütü listesinde yer alan PKK'yle arasına net bir şekilde mesafe koymaya çağırıyoruz." diye eklendi.