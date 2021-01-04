Almanya'dan çatışma bölgelerine silah satışı

Federal Ekonomi Bakanlığı Yeşiller partili Omid Nouripour'un verdiği soru önergesine yanıtında Almanya'nın 2020 yılındaki silah ihracatına dair bilgileri paylaştı.

DW Türkçe'nin aktardığına göre Alman hükümeti geçen sadece çatışmaların olduğu ya da çatışmalara taraf olan ülkelere bir milyar Avro'yu aşkın tutarda silah ihracatını onayladı. Mısır'a 17 Aralık 2020 tarihine dek 752 milyon Avro tutarında silah ve askeri teçhizat satışına izin verdi. Katar'a onay verilen savunma sanayı ürünlerinin tutarı 305 milyon 100 bin, Birleşik Arap Emirlikleri‘ne 51 milyon 300 bin, Kuveyt'e 23 milyon 400 bin ve Türkiye'ye 22 milyon 900 bin Avro tutarında. Bu ülkeleri bir milyon 700 bin Avro ile Ürdün ve bir milyon 500 bin Avro ile Bahreyn takip ediyor.