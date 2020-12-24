Almanya'dan Can Dündar'ın iadesi talebine yanıt

Gazeteci Can Dündar'ın Türkiye'de 27 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasından sonra Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun tarafından yapılan, Dündar'ın Türkiye'ye iadesi talebine Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan yanıt geldi.

Bakanlık, Almanya'nın siyasi mahkumiyet kararlarında prensip olarak iade yapmadığını açıkladı

DW Türkçe'ye verilen demeçte, "Prensip olarak Almanya siyasi gerekçeli mahkumiyet kararlarında iade yapmaz. Alman hükümeti, dünya çapında bağımsız medya ve bağımsız habercilik için çaba harcamaktadır. Türkiye ile hem iyi ve kalıcı ikili ilişkiler için, hem de iyi ve kalıcı Türkiye- Avrupa Birliği ilişkileri için, demokrasi, insan hakları ve hukuk devleti alanlarında uluslararası standartların uygulanması temel şarttır" denildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Can Dündar kararı sonrasında Twitter hesabından yaptığı Almanca paylaşımlarda, Dündar'ın "casusluk ve silahlı bir terör örgütünü desteklemekten hüküm giydiğini" ve "eylemlerinin basın özgürlüğü kapsamında olmadığını" iddia etmiş, ilaveten mahkeme kararının düşünce özgürlüğünün ihlali olarak değerlendirilmesinin gazetecilere hakaret olduğunu ileri sürmüştü. Altun, "Muhataplarımızdan, bağımsız Türk yargısının kararını kabul etmelerini ve Can Dündar'ı Türkiye'ye iade etmelerini bekliyoruz" diye belirtmişti.

Maas'tan mahkumiyet kararına tepki

Almanya Dışişleri Bakanı Maas dün Can Dündar hakkındaki mahkumiyet kararına tepki göstermiş ve "Gazetecilik suç değildir, aksine toplum için vazgeçilmez bir hizmettir, özellikle de eleştirel ve araştırmacı şekilde hükümet edenlerin yaptıklarını büyüteç altına alıyorsa" demişti.

Can Dündar hakkında verilen kararı "Türkiye'de bağımsız gazeteciliğe vurulan sert bir darbe" diye nitelendiren Maas, "Basın özgürlüğü temel bir haktır ve gazetecilik mesleğinin sadece yüksek kişisel riskler alındığında mümkün olması kabul edilemez. Bu, Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile yükümlü bulunduğu basın özgürlüğü fikri ile bağdaşmıyor” ifadelerine yer vermişti.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, dün Can Dündar'ı "gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla temin etmek" suçundan 18 yıl 9 ay, "FETÖ'ye dahil olmamakla birlikte örgüte yardım" suçlamasıyla 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırmıştı.