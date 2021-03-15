Almanya'daki seçimlerde AKP-MHP uzantıları

Almanya'da dün Baden-Württemberg ve Rheinland-Pfalz'da eyalet seçimlerinin yanı sıra Hessen eyaletinde bölge, belediye ve yabancılar meclisi seçimleri yapıldı.

Almanya vatandaşı olmayanlar, genel ve eyalet seçimlerinde oy kullanamazken, yabancılar meclisi seçimlerinde oy kullanabiliyor. Bu meclisler, siyasi yönetimlerle göçmenler arasında bir köprü oluşturarak, göçmenlerin sözünü söyleyebildiği, siyaset ve topluma entegre olmalarında aktif rol oynayan, belediye meclislerine göçmenler ve uyum konusunda danışmanlık yapan konseyler olarak tarif ediliyor.

Hessen Eyaleti'nde bulunan Kassel kentinde aday olanlara göz atıldığında, İslamcı ve milliyetçilerden oluşan bir toplam görülüyor.

Kassel'de göçmenlerin oluşturduğu, kendilerini "sağcı yapıların faaliyetleri konusunda toplumu aydınlatan, antifaşist, feminist ve ilerici bir siyasi grup" olarak tanıtan oluşum dün yapılan yerel seçimler konusunda detaylı bir haber paylaştı.

Haberde özellikle, ağırlıklı olarak Türkiye kökenli adaylardan oluşan ve önceki seçimleri açık ara farkla kazanan G 200 isimli topluluk üzerinde duruluyor. Migrantifa Kassel topluluğu listedeki kimi isimlerin faşist kimliklerini ifşa etti.

İslam Merkezleri, DİTİB ve Milli Görüş

Bahsedilen listede ismi olan Omar Dergui, Kassel İslam Merkezi´nin başkanı ve selefilikten etkilendiği gerekçesiyle uzun bir süredir Anayasa Koruma Dairesi tarafından izleniyor. Cemaatin, ünlü Alman vaiz Pierre Vogel'la etkinlikler düzenlediği ve imamının aynı zamanda bir çocuk yuvasında aktif görev aldığı da bilgiler arasında.

Açılımı Diyanet İşleri Türk İslam Birliği olan DİTİB'den iki isim öne çıkıyor listede: Seyfettin Eryörük ve Ramazan Saygın.

Eryörük bir yandan Kassel DİTİB Merkez Cami'nin başkanlığını diğer yandan Uluslararası Demokratlar Birliği'nin (Union Internationaler Demokraten -UID) başkanlığını yürütüyor. UID, AKP'nin Avrupa'da ve özel olarak Almanya'daki lobi örgütlenmesi. Bu yıl UID'nin başına inşaat sektöründe faaliyet gösteren mühendis Köksal Kuş geldi. Eryörük aynı zamanda geçtiğimiz seçimlerde AKP'nin Kassel ana koordinatörlüğünü yaptı.

DİTİB gençlik kolları başkanlığını yürüten ve aktif sorumluluk alan başka isimlerin yanı sıra Milli Görüş içinden isimler de listede yerlerini alıyor.

Yabancılar konseyi seçimlerine ilginin ve katılımın düşük olması zaman zaman tartışılırken, Migrantifa Kassel grubu, göçmenleri siyasete ve toplumsal yaşama entegre etmekten ve temsil etme becerilerinden çok uzak olan kişilerin adaylığının önemli bir etken olduğunu, Almanya vatandaşı olmayan göçmenlerin sembolik olarak dahi temsil edilmesinin güç olduğunu, bu konsey ve entegrasyon komitelerinin mevcut soruna çözüm olmadığını söylüyor.

Bu konseyler, parlamentoda güçsüz olmalarına karşın, yerellerde kampanya yürütmek, ilişki ağı geliştirmek ve fon akışlarını belirlemek açısından önemini koruyor.

Kaynak: https://migrantifakassel.blackblogs.org/