Almanya'da yeni önlemler bugün belli olacak

Almanya´da 25 Ocak'ta yapılması planlanan Korona Zirvesi, bir hafta öne çekilerek bugün toplanıyor. Merkel ve Eyalet Başbakanlarından oluşan kurul, salgına ilişkin alınması gereken yeni önlemleri tartışacak.



Bazı eyaletlerde kısmi evden çalışma, gece sokağa çıkma yasağı ve FFP2 maske takma zorunluluğu gibi önlemler devam etse de, önlemlerin genişletilerek tüm Almanya'da "daha katı bir şekilde uygulanması" gerektiği konuşuluyor.

En son 31 Ocak'a kadar uzatılan kısıtlamaların Şubat sonuna kadar devam etmesi gündemde.

Robert Koch Enstitüsü’nün (RKI) açıkladığı verilere göre, Almanya Ekim ayından beri en düşük sayılara ulaştı. Bunda henüz hafta başı olması ve eyaletlerden tüm verilerin gelmiş olmaması etken olsa da bir önceki hafta kıstas alındığında sayılardaki düşüş görülebiliyor.

Kurul, dün Mutasyon B117 olarak isimlendirilen virüsle ilgili uzman görüşü aldı. Şu ana kadar mutasyona ugramış virüs varyantı Almanya´da dokuz kişide tespit edilmiş durumda. Habere göre uzmanlar, şimdiden daha katı önlemler alınmazsa Mart ortasına kadar virüsün tüm Almanya'ya yayılacağını tahmin ediyor. Bu durum özellikle sınırların kapatılmasını gündeme getirdi. Bazı eyalet başbakanları ekonomik açıdan bu fikre sıcak bakmasa da akşama doğru açıklanacak kararlar bağlayıcı olacak.

Diğer yandan FFP2 maske kullanımının zorunlu hale getirilmesi durumunda, tüm halka ücretsiz dağıtımı yapılıp yapılamayacağı bir soru işareti olarak duruyor.