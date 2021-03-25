Almanya'da virüs inkârcısı faşistler yürüdü, polis solculara saldırdı

Almanya, bir yandan salgınla nasıl başa çıkacağını tartışırken, diğer yandan salgınla ilgili hiçbir önlemi umursamadan kitlesel gösteriler düzenleyen faşist grupları ve polisin çifte standartlı müdahalelerini konuşuyor.

Kassel kentinde Querdenken (kalıpdışı düşünenler) olarak adlandırılan virüs inkârcısı faşist grup tarafından düzenlenen gösteri ve polisin tutumu son tartışmayı hızlandırdı.

Geçtiğimiz cumartesi günü Kassel’de korona önlemlerine karşı düzenlenen gösteriye 20 bin kişi katılırken, Querdenkenciler her biri binlerce kişiden oluşan gruplar halinde belirlenmiş yürüyüş güzergahının dışına çıkarak, solcu grupların gösteri yaptıkları bölgelere doğru yürüdüler.

Koronavirüs önlemleri nedeniyle bu tür gösterilerde sıkça attıkları sloganlarla Alman devletini diktatörlükle, ana akım medyayı da yalancı medya olarak suçlayan faşist gruplar, maske takmadıkları için kendilerini uyaran polislere de saldırdılar.

Kendilerini engellemeye çalışan solcuların yanı sıra gazetecilere de saldıran Querdenkencileri engelle(ye)meyen polisin, özellikle Almanya’nın doğusundaki Thüringen eyaletinden destek için gelen polis kuvvetleriyle birlikte solcu gruplara karşı orantısız şiddet kullanması tepki çekti.

İnternette dolaşan videolarda görülen ve ana akım medyanın fotoğraf ve film kullanmaktan kaçınarak verdiği haberlerde, bu eyaletten gelen polislerin bisikletiyle faşistlerin izinli yürüyüş güzergâhının dışına çıkmalarını engellemeye çalışan bir göstericiyi aralarına alarak dövdükleri ve kafasını bisikletinin gidonuna vurdukları belirtiliyor.

Diğer video ve fotoğraflarda ise kadın bir polisin yanından geçen Querdenkencilere eliyle kalp işareti yaparak dayanışma gösterdiği görülüyor.

Kassel Belediye Başkanı sosyal demokrat SPD’den eyalet hükümeti ise CDU-Yeşiller koalisyonundan oluşuyor. Tepki çeken görüntülere yol açan polislerin geldiği Thüringen eyaletinin başbakanı da 2014 yılından beri Sol Parti’den Bodo Ramelow.

Ana akım medyada, Querdenkencilerin diğer faşist-faşizan gruplarla bağlantılı olduğu belirtilerek, hareketin tamamen kontrolden çıkmadan, iç istihbarat örgütü Anayasayı Koruma Bürosu tarafından izlenmeye alınması talebi son günlerde öne çıkmaya başladı.