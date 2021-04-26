Almanya'da tramvayda ırkçı saldırı!

Almanya'nın Thüringen eyaletine bağlı Erfurt şehrinde geçen Cuma günü saat 23.00 sularında tramvayda yolculuk yapan 17 yaşındaki Suriyeli genç bir göçmen, 39 yaşındaki bir Alman Neo-Nazi tarafından saldırıya uğradı.

Bir yolcu tarafından çekilen ve internette yayılan video görüntülerde, önce sözlü saldırıda bulunan Neo-Nazi’nin, ardından tükürerek ve daha sonra ise tekmeleyerek genç göçmene saldırdığı görülüyor.

Videoda saldırganın, gencin cep telefonunu da kırdığı görülüyor.

Etraftaki kimsenin bu duruma müdahale etmemesi ve sessiz kalması ise endişe verici bir durum olarak değerlendiriliyor.

MDR kanalının internet sayfasında yer alan konuyla ilgili haberde, zanlının poliste kaydının bulunduğu, video görüntüleri yardımıyla da yakaladığı duyuruldu.

Almanya'da son dönemde faşist parti AFD'nin (Almanya İçin Seçenek) güçlenmesi ve Hanau'da yaşanan silahlı saldırı sonucunda 9 göçmenin öldürülmesi, ırkçılığın istisnai bir durum olmadığını, aksine toplumda ve devlette organize bir yapıya sahip olduğunu bir kez daha gösterdi.