Almanya'da sinagoga saldıran kişiye ömür boyu hapis cezası

Almanya'da geçtiğimiz yıl bir sinagoga gerçekleştirilen saldırıya ilişkin davada karar açıklandı.

Mahkeme, saldırgan Stephan Balliet'i cinayetten ve cinayete teşebbüsten ömür boyu hapis cezasına çarptırdı.

Alman ajans DPA'nın aktardığına göre, mahkeme heyeti, Balliet'i "ciddi bir şekilde kusurlu" buldu. Buna göre Balliet, 15 yıla kadar erken tahliye olamayacak.

Almanya Yahudiler Merkez Konseyi Başkanı Josef Schuster, mahkeme kararına ilişkin "Almanya için önemli bir gün. Karar, Yahudilere karşı kanlı nefrete hoşgörü gösterilmeyeceğini açıkça gösterdi" açıklamasında bulundu.

Balliet, Temmuz ayındaki ilk duruşmada Halle kentindeki sinagoga girerek içerideki 51 kişiyi öldürmek istediğini itiraf etmişti.

Balliet, sinagogun kapısını açamamasının ardından, o sırada dışarıda bulunan 40 yaşındaki bir kadını ve 20 yaşındaki bir adamı vurarak öldürmüş ve birkaç kişiyi yaralamıştı.

9 Ekim 2019'da gerçekleştirilen saldırı, ülkede 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana gerçekleştirilen en büyük yahudi karşıtı saldırılardan biri olarak değerlendirilmişti.