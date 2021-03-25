Almanya'da Paskalya kararı: Merkel kendisini günah keçisi ilan etti

Almanya Şansölyesi Angela Merkel, salı gecesi sabah saatlerine kadar süren görüşmelerin ardından Federal Meclisin eyaletlerle birlikte karar altına aldığı "Paskalya dinlencesi" düzenlemesini geri çektiklerini ilan etti.

Salı gecesi, Covid-19 önlemleri ile ilgili birçok yeni önlemlerin yanı sıra, yaklaşan Paskalya bayramı ile ilgili de özel önlemler kararlaştırılmış ve bir basın açıklamasıyla kamuoyuna duyurulmuştu. Bu kararlara göre 1 ile 5 Nisan arasında Paskalya bayramı süresince özel, kamusal ve ekonomik hayatı daha da kısıtlayıcı sert tedbirler doğrultusunda kutsal Perşembe ve kutsal Cumartesi günleri "dinlenme ve sessizlik günü“ olarak ilan edilmiş, Paskalya ayinlerinin yapılmayacağı açıklanmıştı. Ancak bu kararlara karşı büyük bir eleştiri ortaya çıkmış ve uygulama yönünde de bazı endişeler dile getirilmişti.

Merkel: Bu hata sadece bana aittir

Karardan bir gün sonra Merkel, düzenlenen basın açıklamasında, Paskalya tedbirlerinin hatalı bir karar olduğunu, "Paskalya önlemleri" olarak adlandırılan tedbirlerin iptali doğrultusunda yeni bir kararın alındığını ve yaşanan bu durumun sorumluluğunu "yetkisi gereği" tek başına üstlendiğini belirtti. Daha sonra mecliste yaptığı konuşmada, kararla ilgili eleştirilerin haklı olduğunu ve her hatanın bu şekilde değerlendirilmesi gerektiğini, hataların da düzeltilebilir olduğunu belirten Merkel, zorlukların üzerine bir de belirsizliğin yaşanmasından ötürü toplumdan özür diledi.

Yeni karara gerekçe olarak, kararın sorunlu sonuçlar doğuracağı ve oransal olarak girişecekleri maliyet ile sağlanacak yarar arasında kazançlı bir ilişki olmadığı gösterildi. Merkel, ilk kararın iyi niyetli olduğunu, ancak bu kararın ücret ödemelerinde ve küçük işletmeler ile şirketlerin durumunda yaşanacak sorunlar için bu kadar kısa sürede gerekli çözümler üretemeyeceğini kaydetti.