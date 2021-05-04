Almanya'da Oktoberfest bu yıl da iptal edildi

Almanya'da Bavyera eyaleti Başbakanı Markus Söder ve Münih Belediye Başkanı Dieter Reiter, düzenledikleri ortak basın toplantısında yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının seyrine ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Yetkililer, Münih'in her yıl ev sahipliği yaptığı dünyanın en büyük bira festivali Oktoberfest'in Covid-19 salgını nedeniyle üst üste ikinci kez iptal edileceğini duyurdu.

Söder, yaptığı açıklamada Oktoberfest'in "itibarının da tehlikede olduğunu" söyledi. Söder, salgına karşı uygulanan kısıtlayıcı tedbirlerin, bira çadırlarında pratikte uygulanmasının mümkün olmadığını belirtti.

Öte yandan "Bu benim istediğim ve hemen vermem gereken bir karar" diye konuşan Reiter, festivalin tedarikçilerinin artık sözleşmeler yapması ve personel işe alması gerekeceği göz önüne alınarak, artık beklemenin ve kararı ertelemenin mantıklı olmayacağını vurguladı.

Oktoberfest, Münih'te 1810 yılından beri kutlanıyor ve şimdiye de 20'den fazla kez çeşitli gerekçelerle iptal edildi.

Napolyon ile yapılan savaş, 1. ve 2. Dünya Savaşları ve 19. yüzyılın ortalarında yaşanan kolera salgını, festivalin iptal edilme gerekçeleri arasında yer almıştı.

Bununla birlikte festival, geçen yıl da salgın nedeniyle iptal edilmişti. Geçen sene yaşanan iptal son 70 yıldaki ilk iptal oldu.

Organizatörlerin tahminlerine göre, 2019 yılında dünyanın genelinden yaklaşık 6,3 milyon ziyaretçi, Oktoberfest için Almanya'ya gelmişti.