Almanya'da mücevher soygununun ardından çok sayıda gözaltı

Alman yetkililer, Berlin'de bin 500'den fazla polisin katıldığı operasyonda Dresden kentindeki mücevher soygunuyla bağlantılı oldukları inanılan çok sayıda kişinin tutuklandığını duyurdu. Dresden savcılığı, ülke tarihinin en büyük soygunlarından birine karışmış olabileceği söylenen şüphelilerin, gün içinde hakim karşısına çıkartılacağını belirtti.

Çalınan mücevherler '1 milyar avro' değerindeydi

Euronews'ta yer alan habere göre, geçtiğimiz yıl kasım ayında Avrupa’nın en büyük hazine koleksiyonlarından biri olan Dresden kentindeki Green Vault’a (Yeşil Kasa) giren hırsızlar, 18. yüzyıla ait 1 milyar avro değerinde eser ve mücevher çalmıştı.

1638 polis memuru, 18 yerde arama yaptı

Savcılık operasyona dair verdiği bilgide, Saksonya, Berlin ve diğer bazı eyaletlerden toplam 1638 polis memuru ve federal özel polis gücü personelinin en az 10 daire, garaj ve araçlar da dahil olmak üzere toplam 18 yerde arama yaptığını belirtti.

Ayrıca Berlin'de tutuklanan 3 Alman vatandaşının, başkentin organize suç örgütüyle bağlantılı oldukları söylendi.

Hakim karşısına çıkacak olan şüpheliler hırsızlık dışında, çete üyeliği ve kundaklama suçlamalarıyla da karşı karşıya kalacak.

Dresden'in merkezinde yer alan Green Vault müzesi, Avrupa'nın en eski ve en iyi korunmuş hazine koleksiyonlarından birine ev sahipliği yapmakta.