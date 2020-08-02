Almanya'da maske karşıtlarının eyleminde 18 polis yaralandı

Berlin'de zorunlu maske kurallarına ve diğer koronavirüs önlemlerine karşı yapılan büyük protesto gösterisinin ardından 18 polisin yaralandığı ortaya çıktı.

Dün Almanya'nın başkentinde 20 bin kadar kişinin katıldığı eylemde bir araya gelen liberaller, aşı karşıtları, Alman İmparatoluğu bayrağı taşıyan faşistler ve monarşizm yanlıları "maske takmanın özgürlükleri sınırlandırdığı" gerekçesiyle yürümüştü. Çoğu maske takmayan göstericiler Covid-19 önlemlerine, aşı çalışmalarına ve ve "köpek ağızlığı" adını verdikleri maskelere karşı pankartlar taşımışlardı.

Polisin eyleme sosyal mesafe kurallarına uymaları çağrısında bulunmasının ardından bir kaç saat sonra protestocularla polis arasında belirli noktalarda çatışmalar çıktı.