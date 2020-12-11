Almanya'da mağazalar, okullar ve kreşler kapanıyor

Almanya, Çarşamba gününden 10 Ocak'a kadar uygulanılacak yeni koronavirüs önlemlerini açıkladı. Almanya Şansölyesi Angela Merkel, Pazar günü okulların ve kreşlerin yanı sıra çoğu mağazanın Çarşamba gününden itibaren kapatılmasını yönünde kararları açıkladı.

Federal ve eyalet liderlerinin toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında Merkel, ülkenin vaka sayısındaki katlanarak artışa acilen müdahale etmesi gerektiğini söyledi.

Kısıtlamalar kapsamında alınacak adımlarsa şöyle açıklandı

Hayati olmayan tüm dükkanlar açık kalan kuaförler 10 Ocak'a kadar kapanacak.

Okullar derslere çevrimiçi olarak devam edecek ve Noel tatilleri 10 Ocak'a kadar uzatılacak.

Kreşler kapanacak, ancak ebeveynler çocuklarına bakmak için ücretli izinler alabilecekler.

Patronlar, çalışanlarının evden çalışmasına izin vermeye teşvik edilecek.

Kamuya açık alanda alkol kullanımı sınırlandılacak.

Kiliseler, sinagoglar ve camilerde dini etkinlikler düzenlenebilir, ancak toplu şarkı söylemeye izin verilmez.

Yılbaşı Gecesi için havai fişek satışı yasaklanacak.

Virüs bayrama işlemiyor: Noel'de hafifletilebilir

Ancak Merkel, eyaletlerin insanların Noel'i birlikte geçirebilmesi için 24-26 Aralık tarihleri ​​arasında kısıtlamaları hafifletebileceğini söyledi. Şansölye ayrıca, buluşmayı planlayan ailelerin güvende olmaları için bir hafta önceden kendilerini izole etmelerini tavsiye etti.

Merkel görüşmeden sonra yaptığı açıklamada, "2 Kasım'da başladığımız tedbirler yeterli olmadı." dedi ve "Sağlık sistemi ağır bir baskı altında ve amacımız her zaman sağlık sisteminin aşırı yüklenmesini önlemek olmuştur." diye ekledi.