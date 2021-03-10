Almanya'da lobicilik tartışmaları yeniden gündemde

Almanya'da iktidar partisinde yaşanan son iki gelişme, yeniden lobicilik tartışmalarını gündeme getirdi.

Hristiyan Demokrat Birliği ve Hristiyan Sosyal Birliği'nden (CDU/CSU) iki milletvekilinin maske alımları üzerinden 6 haneli miktarlarda komisyon almaları hem tepkilere hem de yeniden lobicilik konusunun gündeme alınmasına neden oldu. Partilerin üst düzey yetkilileri yaptıkları açıklamalarda milletvekilerini, açgözlü "zenginleşme hırsları olan kişiler" olarak niteledi. Kimi kaynaklar CDU/CSU'nun özellikle lobicilerin siyasete karışmalarını engellemek amacıyla yıllarca çabadıklarını yazarken; kimileri de şeffaflık konusunda hükümeti eleştirdi.

Lobicilik Almanya'da yeni bir olgu değil. Birden fazla yöntemle mecliste kendine alan açabiliyor. Lobicilik faaliyetleri birebir insanlarla görüşerek, mektuplar yazarak veya komisyonlar, halkla ilişkiler büroları, uluslarası avukatlık büroları aracılığıyla yürütülebiliyor.

Şeffaflık kapsamında Federal Meclis, meclise kayıtlı dernek ve lobi listelerini kamuoyuna açık bir şekilde paylaşıyor. 2020 yılı resmi verilerine göre kayıtlı 2 bin 317 dernek bulunuyor. Almanya'da en büyük lobi birliklerini kimya, telekomünikasyon, makina ve enerji alanları oluşturuyor. Örneğin Kimya Endüstri Birliği, 1700 üzerinde üye şirketi temsil ediyor.

Lobicilik ve şeffaflık yıllardır tartışılmasına rağmen, ucu açık birkaç kural dışında bir düzenlemeye gidilmedi. Doğrudan meclis milletvekilerini hedef alan düzenlemeye göre, Federal Meclis milletvekillerinin yaptığı ek işleri ve gelirlerini meclise bildirmeleri gerekiyor. Buna rağmen her seferinde adı lobi faaliyetleriyle anılan milletvekilleri hayretlerle karşılanıyor. Halbuki, karşılıksız hiçbir şirketin denetim, yönetim mekanizmalarında yer almayacağını, danışmanlık yapmayacağını en iyi bilenlerden biri de Almanlardır.

2019 verilerine göre Federal Meclis'te bulunan 709 milletvekilinin 202'si, karşılığında en az bir ücret aldığı, farklı bir işte çalışıyor. Bu sayı meclisin yaklaşık yüzde 30'una tekabül ediyor. Örneğin bir ilaç şirketine strateji danışmanlığı yaparak 300 bin avrodan fazla kazanmaları mümkün. Bu rakamlar buz dağının yalnızca görünen kısmı. Asıl faaliyetler kulislerde, gizli yürütülüyor.

Alman meclis binası çevresine konuşlanan binlerce şirketten yalnızca birkaçı. GÖRSEL: LobbyPedia

Siyasi partilerin lobi geçmişleri

CDU/CSU'lu siyasetçilerin lobi faaliyetleri bugünle sınırlı değil elbette. Daha geçtiğimiz Temmuz ayında CDU'nun en bilindik yüzlerinden olan 28 yaşındaki Philipp Amthor'un, ABD menşeli Augustus Intelligence şirketinde görev üstlendiği ve şirketin lobiciliğini yaptığı ortaya çıkmış; seçimlerde adaylıktan çekilmek zorunda kalmıştı.

Biraz daha eskiye gidersek Almanya'nın eski başbakanlarından Helmut Kohl, dönemin medya devi Leo Kirch'e 1999 ve 2002 yılları arasında danışmanlık yaparak, her yıl 600 bin mark danışmanlık ücreti almıştı.

CDU'lu milletvekili Karin Strenz'in ise Azerbaycan için lobi çalışmaları yürüttüğü ve en az 22 bin avro aldığı ortaya çıktı. CSU'lu savunma komitesinde yer alan Florian Hahn'ın ise silah firmalarının faydasına çalışma yürüttüğü ve denetim kurulunda olduğu ortaya çıkmıştı. Örnekler bununla sınırlı kalmıyor, çoğaltmak mümkün.

Geçmişin vekilleri bugünün yöneticileri

Bir ifşa olmadığı veya açıktan rüşvet alındığı ispatlanmadığı sürece kimin gizliden ne kadar para kazandığını, kaç tane pahalı saati, fuları olduğunu bilmiyoruz, bilemeyiz. Ancak siyaset hayatlarında isimleri doğrudan lobi faaliyetlerine karışmamış; fakat görevi bıraktığı anda lobiciliğe transfer olan çok sayıda kişi var. Buradan bu kişilerin kurdukları bağlantıları, geliştirdikleri yakın ilişkileri rahatlıkla anlayabiliriz. Bu insanların görevleri süresince yürüttükleri faaliyetlere pratikte eski milletvekili oldukları gerekçesiyle açık bir şekilde göz yumuluyor.

Kohl sonrası gelen başbakan Sosyal Demokrat Parti'li (SPD) Schröder'i ele alalım. Açıktan bir suçlama yapmak zor, ipuçlarına rağmen… 2005'te seçimleri Angela Merkel kazanınca, Schröder milletvekiliğinden de istifa edip pek çok banka ve şirkette danışmanlık yaptı. Hâlâ Rus doğal gaz şirketi Nord-Stream'de ve petrol şirketi Rosneft'te yönetici olarak görev üstleniyor.

Deneyimli siyasetçi Sigmar Gabriel "ek" işler yaparak en çok kazanan milletvekilerindendi. Gabriel'in, yakın geçmişte pandemiyle birlikte adını sık duyduğumuz et fabrikası, Tönnies patronu Clemens Tönnies'e danışmanlık verdiği ve ayda 10 bin avro aldığı ortaya çıkmış ve lobicilik yürüttüğü anlaşılmıştı. 2019 Kasım'ında istifasını veren Gabriel, 2013 - 2017 yılları arasında Federal Ekonomi ve Enerji bakanıydı. Enerjiden sorumlu olduğu bakanlığın Siemens’le yoğun ilişkileri vardı. Şimdilerde ise Siemens Energy'nin denetleme kurulunda görev yapıyor ve Atlantik-Brücke Derneği´nin başkanlığını yürütüyor.

CDU başkanlığına iki kez aday olup, küçük farklarla kaybeden Friedrich Merz ise 2020 yılına kadar eş zamanlı dünyanın en büyük varlık yönetimi şirketi BlackRock'ta lobicilik yapıyordu. Bugün adı ekonomi bakanlığı için geçiyor.

Bunlar yalnızca tanıdık birkaç isim… Eski bakanlar, milletvekileri bugünün dev şirketlerinde denetleme, yönetim mekanizmalarında yer alıyor; strateji danışmanlığı yapıyor.

Masayı kim devirebilir?

Son gelişmeler üzerine Armin Laschet "masayı temizlemek" gerektiğini söyledi. Lobicilik siyasilerle sermayenin arasında köprü kurmasa, partilere mali destek sağlamasa, ilişkiler geliştirmese ve kapitalist sistemin vazgeçilmez bir parçası olmasa böyle bir temizlik belki mümkün olurdu. Büyük laflar edilmeye alışılmış; ancak bu düzende politikacılar aynı zamanda lobici olduğu sürece kimi kimden koruyacak, masayı nasıl temizleyecekler ki?

Düzen partilerinin eleştirileri lobiciliği hedef almıyor aslında. Tekil kişiler dışında lobiciliğe parti yönetimleri karşı olmadığı gibi bunun faydalı olduğunu düşünüyorlar. Aksi zaten mümkün olamazdı. Eleştiriler, şeffaf olmadığı yönünde. Günün sonunda bu faaliyetleri yürütmek herkesin harcı değil. Bir Kohl, Schröder, Gabriel olmak mümkün olmayabilir. Bu durumda düzen, içine dönüp, birbiriyle yani kendiyle kavga etmeye başlıyor. Haliyle çözüm lobiciliği hangi kurallara bağlayacaklarını tartışmak yönünde oluyor. Yani kavga, kimin nasıl daha zengin olacağını belirlemek için…

Düzen partileri yolsuzluğu, talanı legalize etmeye çalışırken; emekçi sınıflar ev kiraları asgari ücretin yarısı olduğu için ek işlerle geçinmeye çalışıyor. Tabii ek işlerden elde edilebilen gelir değil 300 bin avro; bin avroyu bulmuyor. Bunun da bir kısmını vergi olarak devlete geri ödüyor. Bu tartışmanın, pandemide üç kuruş destek alabilmek için günlerce yapılacak yardımın peşinden koşan, günün sonunda eli boş dönen milyonlarca emekçiye hiçbir faydası yok.

Sistem eleştirisi yapmak yerine lobiciliği eleştirmek gerçeğin örtülmeye çalışılmasıdır. Eyalet ve genel seçimler yaklaşırken, birbirini rezillikleri üzerinden döven partiler, emekçilere "çevre için uçak kullanımını azaltmak" dışında bir şey vadetmek zorunda. Daha gerçek bir şey… Örneğin; daha ekolojik bir yaşam için ücretsiz ulaşım iyi bir başlangıç olmaz mı?

Lobicilik nedir?

1839'larda Amerika'da ortaya çıkar lobicilik kavramı. Kelime dışardan binaya girmek için kullanılan koridor anlamına gelmekle birlikte, kabaca teknik terminolojide, hükümetin siyasal ve ekonomik faaliyetleri üzerinde etkin olmaya çalışan kişi toplulukları; lobicilik de karar verme mekanizmaları üzerinde baskı oluşturarak alınmak istenen kararları (yasalar, düzenlemeler, açılımlar gibi) yönlendirme yeteneğine sahip olmak olarak tanımlanabilir.

AB Parlamentosun'da ise ilk defa 1989 yılında yazılı bir soru önergesiyle gündeme gelmiştir. Özellikle bu dönemde milletvekillerinin parlamentoya rahatlıkla lobicileri soktuğu ve sonrasında kimi belgelerin çalındığı/satıldığı iddiaları vardı.