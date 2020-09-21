Almanya’da kamu emekçileri iş bırakma hazırlığında

Almanya’da kamu emekçileri sendikaları ile hükümet arasındaki ücret müzakerelerinin ikinci turunda ilerleme kaydedilememesi üzerine, sendikalar iş bırakma da dahil olmak üzere eylem hazırlığında olduklarını açıkladılar.

Verdi ve dbb sendikaları Almanya’da federal hükümet ve yerel yönetimlerde çalışan 2,3 milyon kamu emekçisi için yüzde 4,8’lik bir ücret artışı talep ediyor.

Verdi Sendikası Başkanı Frank Werneke yaptığı açıklamada işverenlerin kendilerini köşeye sıkıştırdıklarını, bu yüzden uyarı grevlerinin kaçınılmaz hale geldiğini söyledi.

Dbb Sendikası Başkanı Ulrich Silberbach ise, ‘‘Bu şekilde daha fazla ilerleyemeyiz’’ diyerek sendikaların arabuluculuk heyetine gidilmesini engellemek amacıyla işverenler üzerindeki baskıyı arttıracaklarını kaydetti.

Sendikalar kamuoyunun iş bırakma eylemleri nedeniyle huzur evlerinde, hastanelerde, yol onarım çalışmalarında yaşanacak her türlü kısıtlamanın farkında olmasını sağlayacaklarını belirttiler.

Hükümetse koronavirüs krizinin vergi gelirlerinde azalmaya neden olduğu ve özellikle yerel yönetim düzeyinde kamusal sektörün mali kaynaklarını sınırladığını savunuyor. Sendikalarsa, başta sağlık sektörü olmak üzere kamu emekçilerinin salgında hayati bir rol oynadıkları ve bunun ücret müzakerelerine yansıması gerektiğini ileri sürüyor.

Müzakerelerin bir sonraki turunun 22-23 Ekim tarihinde gerçekleştirilmesi öngörülüyor.