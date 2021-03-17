Almanya'da havaalanı işçileri parlamento binasına dayandılar

Aylardır, haksız işten çıkarmalara, çeşitli baskı ve tehditlerle bir taşeron firmadan diğerine sürülerek kazanılmış haklarına el konulmasına karşı mücadele eden WISAG işçileri dün de Hessen Eyalet Parlamentosu önünde toplandılar. Davullar, düdüklerle meydanı tutan işçiler yanlarında parlamentoya verilmek üzere bir de protesto mektubu getirmişlerdi. Üç günlük açlık grevinde bin imza ile desteklenen bu mektup, iki temsilci ve bir parlamenter eşliğinde Parlamentoya teslim edildi.

Ardından bir WISAG işçisi direnişlerinin nedenini ve hangi amaçla mücadele ettiklerini açıklayan bir konuşma yaptı. İşlerini ve el konulan haklarını geri istediklerini ve bunları elde edene kadar asla direnişten vazgeçmeyeceklerini söyledi.

Direnişçiler bundan sonra mikrofonu, başından bu yana yanlarında yer alan TKP’lilere bıraktılar. Almanya’daki TKP örgütleri adına konuşan temsilci direnişe desteklerini iletti ve bu direnişinin sadece WISAG işçilerinin işyerleri ve hakları için verilen bir mücadeleden çok daha genel bir karakter kazanmakta olduğunu söyledi. Direnişçilerin dağıttıkları ilk bildirideki sloganının ne denli yerinde olduğunu anımsatarak şöyle konuştu:

“O bildiride ‘Bugün bize, yarın size!’ diyordunuz. Nitekim o günden bu yana kaç işletmede kaç işçinin işten çıkarıldığını kimse bilmiyor. Yakın gelecekte ise onbinlerce işyerinin yok edileceği açıkça görülüyor. Buna engel olunmalıdır. Ve bu direniş, buna karşı mücadelenin bir başlangıç noktasını oluşturmaya adaydır” dedi.

TKP temsilcisi “Pandemi nedeniyle zor zamanlardan geçiyoruz” söylemine de değindi. “İşçiler için zor olmayan bir dönem olmadı. Sermaye sahipleri her sarsıntıda sorunların faturasını işçilere kestiler. Şimdi de aynı şeyi yapıyorlar” dedikten sonra, son kırk yıl içinde getirilen yasalarla kaybedilen hakları anımsattı ve şöyle dedi:

“Kazanılmış hakları budayan yasalar ve kararnameler işte tam da burada ve benzeri eyalet parlamentolarında, Federal Parlamento’da, Avrupa Parlamentosu’nda kotarıldı, kotarılıyor. Bunu yapan parlamenterlerin bir kısmı da açıktan sizin haklarınızı savunmaya yemin eden ve sizin oylarınızla orada sandalye kazanan kişilerdir. Ve görüyorsunuz ki, bunlar verdikleri sözü tutmadıktan başka, sizin karşınızda yer alan sermaye sahiplerinin çıkarlarına hizmet etmiş bulunuyorlar.”

Konuşmacı buna karşın, değişmez bir yasaya, kendi hakları için mücadele etmeyen işçilere hiç kimsenin sahip çıkamayacağına işaret etti ve direniş boyunca WISAG işçilerinin bunu çok iyi kavradığını söyledi.

TKP temsilcisinin ardından sosyal demokrat bir eyalet parlamenteri, Almanya’da yeni kurulmakta olan Sosyalizm ve Özgürlük Partisi’nden ve BİR-KAR’dan birer temsilci de kısaca dayanışmalarını dile getiren konuşmalar yaptılar. Komünist Örgüt’ten de iki temsilci etkinliğe katılarak gelecekte her türlü dayanışmaya hazır olduklarını bildirdiler.

Yaklaşık iki saati bulan etkinlik sonunda WİSAG işçileri, direnişlerini sürdürme kararlılığını bir kez daha vurgulayarak ve bir sonraki eylemde buluşmaya söz vererek dağıldılar.