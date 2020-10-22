Almanya’da en yüksek günlük vaka sayısı: Durum çok ciddi

Almanya’da salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı. Önceki gün 7 bin 595 yeni vaka bildirilen ülkede son 24 saatteki yeni vaka sayısıysa 11 bin 287 oldu. Daha önceki en yüksek günlük vaka sayısı, 17 Ekim’de 7 bin 830 olarak kaydedilmişti.

Ülkede son bir günde 30 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 9 bin 905’e, toplam vaka sayısı ise 392 bin 49’a yükseldi.

Robert Koch Enstitüsü Başkanı Lothar Wieler bugün düzenlediği basın toplantısında “Durum çok ciddi” dedi. Ancak Wieler “Şu anda hâlâ virüsün daha da yayılmasını yavaşlatma şansımız var” diye ekledi.

Son olarak Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn’ın Covid-19 testinin pozitif çıktığı ve kendisinin evinde izolasyona girdiği bildirilmişti. Spahn, Almanya’da koronavirüse yakalanan ilk kabine üyesi oldu.

Şansölye Angela Merkel’in geçen hafta eyalet başbakanlarıyla düzenlediği toplantıda, son 7 günde 100 bin kişide 50’den fazla yeni vaka görülen bölgelerde önlemleri sıkılaştırma kararı alınmıştı.

Buna göre dükkan, lokanta, restoran ve bar gibi işletmeler 23.00-06.00'da saatleri arasında kapalı tutulacak. Bu saatler arasında açık olan benzin istasyonu gibi işletmeler, alkol satışı yapamayacak. Açık alanlarda mesafe kuralına uyulmayan yerlerde, maske takma zorunluluğu ve temas kısıtlanması getirilebilecek. Kapalı alanlarda yapılan kutlama ve toplantılara da en fazla 10 kişi katılabilecek.