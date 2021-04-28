Almanya'da DİTİB'in cami inşaatına onay verilmedi

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinde bulunan Heilbronn kentinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) tarafından yapılması planlanan cami belediye meclisinin onayına takıldı.

Heilbronn Belediye Meclisinde yapılan oylamada inşaat projesi 17'ye karşı 22 oyla reddedildi. Sosyal Demokrat Partili (SPD) ve Yeşillerli meclis üyeleri cami inşaatından yana oy kullanırken diğer partilerin temsilcileri cami inşaatına karşı çıktı.

DW Türkçe'nin haberine göre Yeşiller meclis grubundan yapılan açıklamada, projeye onay çıkmamasının başlıca nedeni olarak yüksek ziyaretçi sayısına karşın park yerlerinin yetersiz olması gösterildi. Ayrıca caminin büyüklüğü ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın DİTİB üzerindeki etkisinin de bu kararda önemli rol oynadığı belirtildi.

Salı günü konuya ilişkin bir açıklama yayınlayan DİTİB yönetimi, söz konusu karardan duydukları hayal kırıklığını dile getirdi. Kent merkezinde, mevcut caminin yerine inşa edilmesi öngörülen cami projesi yedi yıldır DİTİB ve kent yönetimi tarafından planlanıyordu. DİTİB, planlama aşamasında projeye yaklaşık 1 milyon avro masraf edildiğini açıkladı. DİTİB, "Başvurabileceğimiz hukuki yollar ve tazminat hakkımızı inceleyeceğiz" açıklamasında bulundu.

Oylamada hayır oyu kullanan Hristiyan Demokrat Parti, Hür Seçmenler ve Hür Demokrat Parti meclis grupları, 2018 yılında projenin entegrasyona zarar vereceği gerekçesiyle cami inşaatına karşı çıkmışlardı. O dönemde, projenin "giderek cami ilave edilmiş bir alışveriş ve hizmet merkezi haline geldiği, Türk kültür merkezine evrildiği" eleştirisinde bulunulmuştu.

AKP ve DİTİB ilişkisi

Öte yandan Milli Görüş üzerinden "Müslüman cemaat"i denetleyen Alman devleti, AKP-Cemaat koalisyonunun 2013'de bozulmasıyla, DİTİB'in Erdoğan tarafından Gülen cemaatine karşı işlevlendirilmesi ile ülkede yaşayan Müslüman kökenli göçmenler konusunda yeni tasarruflara gitme kararı almıştı.

Bu tartışmalar sürerken DİTİB Almanya'da imam yetiştirilmeye başlanacağını açıkladı. Almanya'da 857 camisi bulunan DİTİB, Türkiye'den imam atandığı için AKP hükümeti etkisinde olmakla eleştiriliyordu.

DİTİB temsilcileri, Almanya'da imam yetiştirilmesi ile ilgili kararın alınmasında, Türkiye'den çok fazla imamın geldiği, böylece Türk devletinin DİTİB camilerindeki nüfuzunun büyük olduğu yönündeki eleştirilerin de etkili olduğunu söylemişti.

Casusluk soruşturması

Türkiye ile Almanya arasında kriz konusu haline gelen DİTİB’e casusluk soruşturması da açılmıştı.

Almanya'da dört DİTİB imamının evine baskın yapılmış, DİTİB imamlarının "Fethullah Gülen taraftarı olduğu" gerekçesi ile kimi yurttaşlara karşı casusluk yaptığı öne sürülmüştü.

Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği iddialar sonrası, Almanya'daki bazı imamlarının Fethullah Gülen Cemaati ile ilgili Türkiye için casusluk yaptığı iddialarını doğrulayarak özür dilemişti.

DİTİB'in Almanya'daki camilerine imamların büyük kısmı Türkiye'den atanıyor. Ortalama dört yıl görev yaptıktan sonra Türkiye'ye dönen imamların maaşları da Türkiye tarafından ödeniyor.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan 2019'da yaptığı Almanya ziyaretinde Köln’deki DİTİB camisi açılışına katılmıştı. Erdoğan açılışta bir de konuşma yapmış, bu sırada kentte protestolar düzenlenmişti.