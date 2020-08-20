Almanya'da dış ülke kaynaklı Covid-19 sayıları açıklandı

Almanya'da 20 Temmuz - 15 Ağustos tarihleri arasında yabancı ülke seyahatlerinden dönüş sonrası Covid-19 tespit edilen hasta sayısı 6443 olarak belirlendi.

Aynı dönemde Almanya'da tespit edilen yeni vaka sayısı 22,387. Böylece yurtdışı seyahatler sonrasında, bir başka ülkede enfekte olduğu belirlenmiş olanların toplam yeni vaka sayısına oranı yüzde 28 olarak görülüyor.

Almanya'da Covid-19 ile ilgili verileri günlük raporlarla açıklayan Robert Koch Enstitüsü'nün 18 Ağustos tarihli raporunda ülkelere göre maruziyet sayıları veriliyor. Başka bir ülkede Covid-19'a yakalandığı düşünülen kişilerle ilgili verilen bilgide en yüksek sayı Kosova'ya ait. 1,755 kişinin Kosova'ya gidip döndükten sonra yapılan PCR testi "pozitif" çıkmış. İkinci sıradaysa Türkiye geliyor. Türkiye için bu sayı 1,134.

Alman vatandaşları için Covid-19'a maruz kalınan ülkeler Almanya 9,519 Kosova 1,755 Türkiye 1,134 Hırvatistan 786 Bulgaristan 322 Bosna Hersek 297 İspanya 222 Sırbistan 211 Romanya 193 Polonya 163 Makedonya 161 Arnavutluk 152 Avusturya 101 Fransa 90 İtalya 79 Malta 72 Diğer 685 Toplam 15,952 Bu tabloda, Covid-19 bulaştığı tespit edilen Alman vatandaşları içinde bulaşmanın kaynağı olduğu düşünülen ülkeler listelenmiştir. Kaynak: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situationsberichte/2020-08-18-en.pdf

Almanya, başka bir ülkeden ülkeye giriş yapan herkese 8 Ağustos tarihinden beri ücretsiz PCR testi uyguluyor.

Almanya'da ikamet edenlerse ülkeye dönüşte son 48 saat içinde yapılmış PCR testini ibraz ediyor ya da evine döndükten sonraki 3 gün içinde PCR testini yaptırıyor.

PCR testlerinin kalitesiyle ilişkilendirmek uygun değil

Bugün basında çıkan ve Türkiye'yle ilgili sayıları Türkiye'de uygulanan PCR testlerinin doğruluk oranıyla ilişkilendiren değerlendirmelere itibar etmekse mümkün görünmüyor. Her şeyden önce Almanya'ya girişte daha önce yapılmış bir negatif sonuçlu PCR testi ibraz etme zorunluluğu 12 Ağustos tarihinden sonra uygulanmaya başlandı.

Sayılardaki yükseklik, büyük bölümünü Almanya'da çalışan Türklerin oluşturduğu Türkiye'ye gidip gelmiş olanların Türkiye'de Covid-19'a bulaştıklarını işaret ediyor.

RKI raporunda yer alan bir diğer değerlendirmeyse şöyle: Kosova ve Türkiye'den giriş yapan Covid-19 taşıyıcıları içinde çocuklar ve orta yaşlı kimselerin ağırlıkta olduğu düşünülüyor. Bunun da, enfeksiyonun aile içinde yayılışına işaret edebileceği söyleniyor. Sayıyı yükselten bir faktör bu "grup" etkisi olabilir.

Raporda yer alan bir başka bilgi de İspanya ve Hırvatistan kaynaklı Covid-19 bulaşmalarında 20-24 yaş arasının ağırlık taşıdığı şeklinde. Enstitü burada yayılmanın kaynağının eğlence turizmi olduğu değerlendirmesi yapıyor.