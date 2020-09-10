Almanya’da binlerce kişi Moria'daki sığınmacıların ülkeye getirilmesini istedi

Almanya’nın başkenti Berlin'de çeşitli sivil toplum örgütlerinin çağrısıyla Ana Tren Garı'nın önündeki meydanda toplanan binlerce kişi, Yunanistan'ın Midilli Adası'ndaki Moria sığınmacı kampında çıkan yangından sonra evsiz kalan binlerce kişinin ülkeye getirilmesi istedi.

Sputnik'te yer alan habere göre, göstericiler, daha sonra Reinhardt, Luisen ve Invavaliden caddeleri üzerinden İçişleri Bakanlığı’nın önüne yürüdü.

Göstericiler, "Moria'dan Almanya'ya getirin, hemen şimdi", "Yerimiz var", "Sınırlara hayır" ve "Sınır dışı etmeleri durdurun" sloganları atarak, üzerinde "Tüm sığınmacı kamplarını kapatın", "Moria iyi değil", "Kampları boşaltın, hemen kabul edin", "Moria yanıyor hemen tahliye edin" ve "Yazıklar olsun Avrupa Birliği" yazan döviz ve pankartlar taşıdı.

Eylemde yapılan konuşmalarda sığınmacılara kapılarını açmayan Almanya'nın ve Avrupa Birliği’nin (AB) tutumu eleştirildi ve Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer’in sığınmacıları ülkeye almasına imkan vermesi gerektiği vurgulandı.

Gösteriler Hamburg, Hannover, Köln, Frankfurt ve Leipzig, Münih şehirlerinde de düzenlendi.

Alman bakan: 2 bin kişinin alınmasını talep ediyoruz

Öte yandan, Almanya Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanı Gerd Müller, ülke basınına yaptığı açıklamada, Almanya'nın Moria sığınmacı kampından 2 bin kişi almasını talep etti.

Müller, diğer AB ülkelerini de sığınmacıları almaya çağırarak, sığınmacıları kabul etmeye hazır olan AB ülkelerinin bu sorunu çözebileceğini savundu.

AB Komisyonu’nun sığınmacı politikasındaki tutumunu eleştiren Müller, "Brüksel'den bir sinyal duymuyoruz" dedi.

Yaklaşık 12 bin 500 sığınmacının kaldığı Moria Kampı'nda dün gece farklı noktalarda çıkan yangın sonucu binlerce kişi evsiz kalmıştı.