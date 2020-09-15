Almanya'da beş gizli IŞİD soruşturması

Almanya'dan gidip IŞİD'e katılan ve daha sonra geri dönenlere yönelik yakında yeni davaların açılması beklendiği öğrenildi. Alman hükümeti, Sol Parti Meclis Grubu'nun verdiği soru önergesine cevabında, Alman Federal Başsavcılığının yürüttüğü beş gizli soruşturma daha bulunduğunu açıkladı. Ancak soruşturmaların sürmesi sebebiyle ayrıntılı bilgi verilemeyeceği belirtildi.

DW Türkçe'den Elmas Topcu'nun haberine göre, Sol Parti'nin önergesinde, IŞİD'e katılan kadınların örgütteki rolü ve buna bağlı olarak işlenen suçlara da dikkat çekildi. Sol Parti Meclis Grubu adına önergeyi hazırlayan Milletvekili Ulla Jelpke, halihazırda Suriye ve Irak'ta tutulan diğer Almanyalı IŞİD üyelerinin de getirilerek ülkede yargılanmasını talep etti.

Almanya'da son yıllarda çok sayıda eski IŞİD üyesine karşı dava açıldı.