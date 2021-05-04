Almanya'da aşılananların tedbirlerden muaf tutulmasına dönük yasa tasarısı sunuldu

Almanya Adalet Bakanlığı, parlamento ve konseye, ülkede koronavirüse karşı aşı olanlara daha fazla hak ve özgürlük tanınmasına dönük yasa tasarısı sundu.

Adalet Bakanlığı'nın sunduğu tasarıda, aşılanması tamamlananlar ve hastalığı geçirenlerin koronavirüs tedbirlerinden muaf tutulması öngörülüyor.

Buna göre, ülkede aşılaması tamamlananlara, Covid-19 kısıtlamalarından muaf olduğuna dair dijital bir sertifika verilecek.

Ancak, ülkede söz konusu uygulamanın yeterli olmayacağına ve sahte sertifikaların üretilme ihtimaline dönük endişeler dile getiriliyor.

Almanya Adalet Bakanı Christine Lambrecht, söz konusu endişelere ilişkin yaptığı açıklamada, elektronik sertifikaların orijinal olup olmadığına yönelik kontrollerin sıkı yapılması için gerekli talimatların verileceğini söyledi.

Spiegel'e konuşan Lambrecht, "Sahte elektronik sertifika kayıtlarını önlemeyi sağlamamız gerekiyor. Bu yöntemlerden biri aşılanma kayıtlarının aktarımının dışa kapalı olarak gerçekleştirilmesi olabilir" dedi.

Öte yandan, sahtecilik riskinin "özel bir tehlike barındırmadığını" öne süren Lambrecht, "Aşılama sertifikasında sahtecilik, diğer resmi sertifikalardaki sahtecilikten daha fazla riskli değil. Bu, aşılanan insanların temel haklarının elinden alınması için bir gerekçe olmamalı" dedi.

Lambrecht, daha önce yaptığı açıklamada, aşılanmış insanların koronavirüs tedbirlerine uyma zorunluluğunun artık hafifletilmesi gerektiğini söylemişti. Lambrecht, "Aşılananlara temel hak kısıtlamaları geri çekilmeli, çünkü onlar için artık bir anlam taşımıyor" demişti.