Almanya'da 'Ansaar International' örgütü yasaklandı: Türkiye'de de faaliyet gösteriyor

Almanya İçişleri Bakanlığı, ülkede 2012 yılında kurulan ve kendisini "uluslararası insani yardım kuruluşu" olarak tanıtan Ansaar International adlı İslamcı örgütün tüm faaliyetlerini yasakladı. Örgüt Türkiye'de de faaliyet gösteriyor.

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer'in sözcüsü Steve Alter yaptığı açıklamada, Bakan Seehofer'in "Eğer terörle savaşmak istiyorsanız onun para kaynaklarını kurutmalısınız" sözlerini alıntıladı ve sözkonusu örgütün dünya çapında bağışlarla "terörü finanse ettiğini" kaydetti.

Yasaklama kararına gerekçe olarak, Ansaar International'ın topladığı yardım paralarını Suriye'deki El Nusra Cephesi, Filistinli Hamas ve Somali'de Eş Şebab gibi örgütlere aktarması gösterildi. Ayrıca örgütün topladığı bağışları "insani amaçlar" için kullandığını söyleyerek bağış yapanları da dolandırdığı belirtildi.

Türkiye'de de faaliyetteler

2012 yılında, Almanya'nın Düsseldorf kentinde kurulan Ansaar International Türkiye'de de faaliyet gösteriyor.

Örgütün internet sitesinde "Bağışlarınız sayesinde Türkiye'de mültecileri teşvik eden çeşitli projeler başlatıldı" deniliyor ve bağışların Bursa'da bir Kuran ve Hadis Akademisi'ne ve Reyhanlı'da dul mültecilerin bakımları için aktarıldığından söz ediliyor.

Örgüt Türkiye'de "Ensar İnsani Yardım Derneği" adını kullanılıyor.

Örgütün internet sitesinde Türkiye'deki faaliyetlerine ilişkin ülkedeki Uygurlara yardım yapıldığından, Bursa'da açılan Kuran ve Hadis Akademisi'nden, Çeçen dul ve yetimler için yetimhane ve kalacak yer sağlandığından ve depremzedelere yardımlar yapıldığından söz ediliyor. Türkiye'de yaklaşık 500 yetim ve 150 dul anne için büyük bir Kafkasya merkezi kurulacağı ifade ediliyor.

Örgütün Bursa'daki "akademisi"...

Örgütün internet sitesinde yer alan Bursa'daki faaliyetlerine ilişkin fotoğraflarından...

Örgütün Bursa'daki faaliyetlerinden...

Euronews Türkçe'nin görüştüğü Türk Ensar Vakfı yetkilileri Ansaar International ile herhangi bir kurumsal veya organik bağlarının bulunmadığını kaydederken, Ansaar (Ensar) websitesindeki resimde görülen Abdullah Yıldız'ın bir dönem Türk Ensar Vakfı'nda görev aldığı ancak an itibarıyla vakıf çalışanı olmadığının belirtildiği aktarılıyor: