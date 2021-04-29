Almanya'da ailelere çocuk başına 150 Avroluk korona ödemesi

Almanya'da "salgın desteği" kapsamında ailelere çocuk başına 150 Avro ödeme yapılacak.

Ülkede koronavirüs salgını çerçevesinde 2020 yılında ailelere 300 Avroluk "çocuk bonusu" yardımı ödenmişti. 2021 yılı için planlanan 150 Avroluk yardımın mayıs ayından itibaren ailelere ödenmesine başlanacak.

Euronews'un haberine göre sonbahar aylarında da 100 Avroluk ikinci bir ödemenin daha yapılması düşünülüyor.

Söz konusu yardım, hali hazırda çocuk yardımı almaya hakkı olan tüm çocuklar için ailelerin hesabına otomatik olarak ödenecek.

Yüksek gelirli aileler söz konusu yardım kapsamının dışında tutuluyor. Anne ve babanın çalıştığı ve yıllık toplam geliri 67 bin Avroya kadar olan aileler çocuk yardımından yararlanabiliyor. Geliri bu miktarın üzerine çıkan ailelerde çocuk yardımı kademeli olarak düşüyor.