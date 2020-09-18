Almanya'da 25 Nisan'dan bu yana en yüksek günlük vaka kaydedildi

Almanya'da son 24 saatte 2 bin 194 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı. Günlük vaka artışı 25 Nisan’dan (2055 kişi) sonra kayıtlara geçen en yüksek sayı oldu.

Açıklamada, Almanya genelinde koronavirüs vaka sayısının 265 bin 857'ye yükseldiği ve Covid-19 nedeniyle 9 bin 371 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Almanya, yeni vakalarda artış görülen Avusturya'nın başkenti Viyana, Macaristan'ın başkenti Budapeşte, Hollanda ve Fransa'nın bazı bölgelerini, Covid-19 salgınında riskli bölgeler listesine dahil etti.