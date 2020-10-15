Almanya ve Fransa: Türkiye'ye bir hafta süre veriyoruz

Fransa ve Almanya Dışişleri Bakanları Jean-Yves Le Drian ve Heiko Maas, Paris'te ortak basın toplantısı düzenledi.

Le Drian ve Maas, Türkiye'ye Doğu Akdeniz'deki eylemleriyle Avrupa Birliği'ni (AB) provoke etmeyi sürdürme suçlamasında bulunarak, Türkiye'nin pozisyonunu netleştirmesi için bir hafta süre verdiklerini duyurdu.

Le Drian, "Bize göre, Türkiye'nin kalıcı şekilde provakatif eylemlerde bulunduğu açık. Bu, kabul edilemez" diye konuştu. Le Drian, "Türkiye'nin diyalog yoluna geri dönmemesi halinde AB'nin güç dengesini değiştirmeye hazır olduğunu" söyledi.

Maas da Ankara'nın Oruç Reis sismik araştırma gemisini Doğu Akdeniz'e geri gönderme kararının "kızdırıcı olmanın da ötesine geçtiğini" belirtti.

Maas, Ankara'nın Oruç Reis'i yeniden Doğu Akdeniz’e göndermesiyle Atina'nın görüşmelere hazır olma halinin "doğal olarak" ortadan kalktığını, Yunanistan’ın bu tutumunu "makul bulduğunu" söyledi.

Maas, AB yaptırımlarının uygulanıp uygulanmayacağının sorulması üzerine AB'nin Türkiye'ye karşı tutumuyla ilgili karar vermeden önce bir hafta bekleyeceğini belirtti. Maas, Atina ile Ankara arasında istikşafi görüşmelerin başlaması beklentisine atıfla "Bir hafta içinde ilerleme olup olmayacağını görmemiz gerek. Ondan sonra AB'nin nasıl bir tavır takınması gerekeceğini göreceğiz" dedi.

Le Drian'dan Karabağ eleştirisi

Öte yandan Fransa Dışişleri Bakanı, Dağlık Karabağ üzerinden süren Ermenistan-Azerbaycan çatışmalarıyla ilgili Türkiye'yi eleştirmeyi sürdürdü.

Le Drian, "Bu meselede askeri bir zafer olmayacak, dolayısıyla ateşkes uygulanmalı. Bugün ateşkese saygı duyulması çağrısı yapmayan tek ülkenin Türkiye olduğunu görüyoruz, bu da süreç için zarar verici" diye konuştu.