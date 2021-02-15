Almanya ve AB'den 'Gare' açıklaması

Almanya hükümeti, Irak'ın kuzeyindeki Gare bölgesinde daha önce PKK tarafından alıkonulan 13 Türkiye vatandaşının bölgeye düzenlenen operasyon sonrası yaşamını yitirmesine ilişkin açıklamada bulundu.

DW Türkçe'de yer alan habere göre, hükümetin olağan basın toplantısına katılan Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Andrea Sasse, konuya ilişkin bir soru sorulması üzerine, “Buradan kurbanların ailelerine derinden hissettiğimiz taziyemizi sunmak istiyoruz. Terörün hiçbir meşru gerekçesi olamaz. Silahlı ihtilaflarda mutlaka insani uluslararası hukuka tümüyle riayet edilmelidir" açıklamasında bulundu.

AB’nin Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut da konuyla ilgili açıklama yaptı.

Delegasyon tarafından yayımlanan açıklamada, “Irak’ın Gara bölgesinde 13 Türk vatandaşının PKK tarafından öldürüldüğü terör saldırısı nedeniyle Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu adına Türk halkına taziyelerini sunar. Yakınlarını kaybetmiş yaslı ailelerin ve Türkiye'nin acısını derinden paylaşıyoruz” denildi.