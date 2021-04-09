Almanya, Türkiye’yi ‘yüksek riskli ülkeler’ listesine aldı

Türkiye’de vaka sayısı salgın döneminin en yüksek seviyelerine çıkarak 56 bine kadar yükselmişti. Bu artış, Türkiye’yle insan trafiği yoğun Almanya’yı harekete geçirdi.

DW Türkçe’nin haberine göre Alman Robert Koch Enstitüsü (RKI), internet sitesinde Türkiye’nin risk durumuyla ilgili güncelleme yaptı.

Buna göre Türkiye; Hırvatistan, Ermenistan ve Ukrayna’yla birlikte ‘enfeksiyon riskinin yüksek olduğu bölgeler’ listesine alındı.

Listede 40 ülke bulunurken, yeni sınıflandırmanın 11 Nisan’dan itibaren geçerli olacağı belirtildi.

Bakanlığın uyarısı sürüyor

Almanya, Türkiye’den ülkeye gidecek yolcuların seyahate iki gün kalan test yaptırmasını ve testin negatif çıkmasını zorunlu tutuyor.

Almanya Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarının Türkiye’ye ‘zorunlu olmayan ve turistik amaçlı seyahatler’den kaçınması yönünde uyarısını sürdürüyor.