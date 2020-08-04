Almanya, Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısını kısmen kaldırdı.
DW Türkçe'nin aktardığı habere göre Alman Dışişleri Bakanlığı, uyarının 4 Ağustos'tan itibaren İzmir, Aydın, Muğla ve Antalya'yı kapsamayacağını duyurdu.
Almanya, Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısını kısmen kaldırdı
Almanya Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısını kısmen kaldırdı. Alman Dışişleri Bakanlığı, uyarının 4 Ağustos'tan itibaren İzmir, Aydın, Muğla ve Antalya'yı kapsamayacağını duyurdu.
Haber Merkezi
Almanya, Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısını kısmen kaldırdı.
DW Türkçe'nin aktardığı habere göre Alman Dışişleri Bakanlığı, uyarının 4 Ağustos'tan itibaren İzmir, Aydın, Muğla ve Antalya'yı kapsamayacağını duyurdu.