Almanya, Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısını kısmen kaldırdı.

DW Türkçe'nin aktardığı habere göre Alman Dışişleri Bakanlığı, uyarının 4 Ağustos'tan itibaren İzmir, Aydın, Muğla ve Antalya'yı kapsamayacağını duyurdu.