Almanya: Türkiye sığınmacılar konusunda güvenilir bir ortak olduğunu ispatladı

Almanya Hükümet sözcü yardımcısı Ulrike Demmer Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Türkiye'nin sığınmacı kriziyle mücadelede AB'nin "son derece güvenilir bir ortağı" olduğunu söyledi.

Berlin'de düzenlenen bir basın toplantısında konuşan Demmer, Almanya'nın Suriyeli sığınmacıların Avrupa'ya girmesini engelleyen 2016 AB-Türkiye anlaşmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

AB ve Türkiye'nin söz konusu mutabakata devam etmekte kararlı olduğunu söyleyen Demmer, “18 Mart 2016 tarihli AB-Türkiye Bildirisi ortak başarımızdır ve AB ile Türkiye'nin karşılıklı çıkarına hizmet etmektedir” dedi. Türkiye'yi sığınmacıların AB'ye girmesini engellediği için öven Demmer, “Türkiye'nin yaptığı yüksek bir takdiri hak ediyor” dedi.

Demmer, AB'nin Suriyeli sığınmacılara verdiği mali desteğin yaşam koşullarını iyileştirdiğini ve anlaşmanın Ege Denizi'ndeki düzensiz göçün önlenmesinde başarılı olduğunu ve mültecilerin hayatını kurtardığını savundu.

Anlaşma kapsamında AB, Türkiye'nin yaklaşık 2,6 milyon sığınmacıyı sınırlarında tutması karşılığında 2016'dan 2018'in sonuna kadar 6 milyar avro temin etme sözü vermişti.