Almanya, Suudi Arabistan'a silah satış yasağını 1 yıl daha uzattı

Almanya hükümeti, 2018'de Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Başkonsolosluğunda öldürülmesi ve Yemen işgali nedeniyle Suudi Arabistan'a silah satışını askıya almıştı.

Almanya menşeli DPA ajansına konuşan bir hükümet sözcüsü, sözgelimi yasağın 1 yıl daha uzatılması yönünde karar alındığını ifade etti.

Sözcü, diğer Avrupa ülkeleriyle ortaklaşa üretilen silahlar dışında, hükümetin halihazırda beklemede olan satış izinlerini iptal ettiğini kaydetti.

Suudi Arabistan'a uygulanan yasak, daha önce Berlin tarafından birkaç kez daha uzatılmıştı.