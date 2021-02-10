Almanya Savunma Bakanlığı'ndan 'orduyu büyütme' çağrısı

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer ve Almanya Silahlı Kuvvetleri Müfettişi General Eberhard Zorn, hazırladıkları ortak bir raporda Alman ordusunun geniş çaplı büyütülmesi çağrısında bulundu.

Frankfurter Allgemeine Zeitung'un yayınladığı "Silahlı Kuvvetler'in geleceğine ilişkin düşünceler" başlıklı 8 sayfalık raporun dün Almanya parlamentosuna iletildiği bildirildi. Raporda, askeri birliklerin mevcut durumu ve güvenlik koşullarına ilişkin değerlendirmelerin yanı sıra Alman ordusunun revizyonuna ilişkin tavsiyeler yer alıyor.

Raporda, Almanya Silahlı Kuvvetleri'nin (Bundeswehr) "az mali kaynağa sahip olduğu", "yetersiz eğitim aldığı ve "tek taraflı olarak yurt dışı görevlerine odaklandığı" belirtiliyor.

Kramp-Karrenbauer ve Zorn, Alman ordusunun, NATO'nun lojistiğinin ve altyapısının "merkezi" olmasına karşın, görevlerini yerine getirecek ve ulusal güvenliği sağlayacak yeterliliğe sahip olmadığını düşündüklerini söyledi.

Ayrıca rapora göre, koronavirüs pandemisi, bölgesel yapılanma ve yönetim sürecinde ordunun zayıflıklarını ortaya çıkardı.

İkili, raporda silahlı kuvvetlerin iç yapısının ve tedariğinin revize edilmesi yönünde reform önerisi sundu. Kramp-Karrenbauer ve Zorn, aynı zamanda savunma bakanlığı içinde ulusal güvenlik konseyi ve federal güvenlik konseyi kurulmasını teklif etti. İki yetkili, ayrıca silahlı kuvvetlerin daha büyük ve planlı bir savunma bütçesine ihtiyacı olduğunu söyledi.

Karrenbauer ve Zorn'un orduda reform için Mayıs ayında bir kılavuz yayınlayacağı kaydedildi.