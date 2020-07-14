Almanya Sağlık Bakanı'ndan Türkiye yorumu: Güvenilir ve güncel vaka sayıları açıklanırsa bölgesel bakabiliriz

Almanya Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn, "Tatil sezonunda ve Avrupa Birliği dönem başkanlığı süresinde korona'' isimli basın toplantısında Türkiye'ye yönelik açıklamalarda bulundu.

''Pandemi konusunda Türkiye’deki gelişmeleri nasıl buluyorsunuz ve Türkiye’ye gitmek isteyenlere ne tavsiye edersiniz?'' sorusuna cevap veren Spahn, seyahat uyarısının devam ettiğini hatırlatarak, Avrupa Birliği’nin üçüncü ülkelerden seyahati düzenleyen listesinin düzenli olarak gözden geçirildiğini ve güncellendiğini ifade etti. Spahn, Türkiye’deki korona pandemisi bağlantılı gelişmelerin dikkate alındığını da dile getirdi.

Spahn ayrıca, Alman hükümetinin seyahat bağlamında iki önemli alana baktığına da işaret ederek, ilkinin tatil köyü veya otelde tatil, ikincisinin de aile ve yakınlarını ziyaret etmek isteyenlerin seyahati olduğunu belirtti.

Spahn son olarak ''Türkiye eğer her gün güncellenen ve vakaların bölgelere göre dağılımını gösteren güvenilir rakamlar ortaya koyabilirse, biz de diğer ülkelerde ve Almanya’da olduğu gibi konuya bölge bölge bakabiliriz. Türk tarafının bunu yerine getirmek için çok çaba harcadığını biliyorum" ifadelerini kullandı.