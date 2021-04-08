Almanya Sağlık Bakanı: Sputnik V almak için Rusya'yla görüşeceğiz

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, ülkesinin Rusya'dan koronavirüs aşısı Sputnik V'nin alımı için müzakerelere oturmak istediğini dile getirdi.

Almanya menşeli WDR'ye verdiği demeçte Spahn Almanya adına AB Sağlık Bakanları Konseyi'ne Rusya ile ikili olarak görüşeceklerini aktardığını belirtti. Spahn, Avrupa Komisyonu'nun Çarşamba günü 27 üye ülke adına Sputnik V aşısını blok olarak satın almak için pazarlık yapmayacağını duyurduğunu söyledi.

Spahn'ın açıklaması, Almanya'nın Bavyera Eyaleti'nin Sputnik V'den 2,5 milyon doz almak için bir "ön sözleşme" müzakeresi yapmasının ardından geldi.

Sputnik V bugüne kadar 59 ülkede tescil edildi ancak Avrupa İlaç Ajansı'ndan (EMA) herhangi bir onay almadı.

AB'de aşı uygulamasının yavaşlığı blok içinde tartışmalara neden olurken bazı Avrupa ülkeleri EMA'nın kararını beklemeden Rusya'dan aşı satın almak için adım attılar.

AB'nin tamında ortalama olarak yetişkin nüfusunun yüzde 15'ine ilk doz koronavirüs aşısı ulaşmış durumda.