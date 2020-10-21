Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn'ın Covid-19 testinin pozitif sonuçlandığı duyuruldu.
Bakanın kendini evde karantinaya aldığı bildirildi.
Spahn, gün içinde Bakanlar Kurulu toplantısına da katılmıştı.
Almanya Sağlık Bakanı Covid-19'a yakalandı
Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn'ın Covid-19'a yakalandığı bildirildi.
Haber Merkezi
Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn'ın Covid-19 testinin pozitif sonuçlandığı duyuruldu.
Bakanın kendini evde karantinaya aldığı bildirildi.
Spahn, gün içinde Bakanlar Kurulu toplantısına da katılmıştı.