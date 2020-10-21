Almanya Sağlık Bakanı Covid-19'a yakalandı

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn'ın Covid-19'a yakalandığı bildirildi.

Haber Merkezi

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn'ın Covid-19 testinin pozitif sonuçlandığı duyuruldu.

Bakanın kendini evde karantinaya aldığı bildirildi.

Spahn, gün içinde Bakanlar Kurulu toplantısına da katılmıştı.